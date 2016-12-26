Валерий Газзаев: «Не думаю, что в одну секунду Каррера стал гениальным тренером»

Валерий Газзаев поделился впечатлениями от выступлений «Спартака» в этом сезоне. Он уверен, что Аленичев сыграл большую роль в становлении текущего состава московского клуба.

«Заслуга Карреры во взлете «Спартака» велика. Но такая же заслуга и Аленичева, который эту команду создал, подготовил игроков к чемпионату. Да, в каком-то моменте произошел сбой у игроков и тренеров, может быть, недопонимание. Не думаю, что в одну секунду Каррера стал гениальным тренером. Но у него хватило такта, понимания ничего не испортить, а главное, изменить психологическую обстановку внутри команды. Это лучше всего видно, когда «Спартак» забивает голы, как они все вместе радуются. Есть изменения и в игре. Итальянские тренеры часто зажаты в тактические тиски, и мы видим, что оборона «Спартака» стала играть более принципиально, нет разрывов. Вы видили, сколько матчей они 1:0 выиграли?» — поделился Газзаев.

По окончании 17 туров Премьер-Лиги «Спартак» занимает первую строчку таблицы, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Комсомольская правда