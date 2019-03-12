Валентина Яшина: «Шунин — в тройке наших лучших вратарей»

Вдова прославленного голкипера Льва Яшина оценила игру нынешнего капитана «Динамо». Она считает его достойным вызова в сборную.

Валентина Яшина, вдова бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, поделилась мыслями об игре действующего голкипера и капитана бело-голубых Антона Шунина.

«Я за ним давно слежу – с тех пор как он ещё играл в дубле «Динамо». Он устойчиво играет, хорошо – мне нравится. Я даже нахожу какие-то общие черты со Львом. Мне кажется, Шунин – в тройке лучших вратарей. Второй после Акинфеева. И я желаю ему всего самого доброго», — сказала Яшина.

Напомним, Шунин является воспитанником «бело-голубых», за которых выступает с 2007 года. В нынешнем сезоне Антон провел 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 15 голов. Голкипер «Динамо» был вызван в сборную России на предстоящие матчи отборочного турнира ЕВРО-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Фото: пресс-служба ФК «Динамо» Москва

Источник: Матч ТВ