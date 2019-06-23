«Валенсия» решает, купить Дениса Черышева или Дениса Суареса

Автор: Евгений Морозов 0

«Валенсия» рассматривает две кандидатуры на усиление средней линии. Речь идет о Денисе Черышеве, принадлежащем «Вильярреалу», и хавбеке «Барселоны» Денисе Суаресе.

Препятствием на пути к трансферу каталонца может послужить его стоимость – 15 миллионов евро, но главный тренер «Валенсии» все равно хочет видеть игрока в команде. Цена россиянина Черышева – 6 миллионов.

Черышев прошлый сезон провел в «Валенсии» на правах аренды.

Вторую половину сезона-2018/19 Суарес провел в «Арсенале».

«Валенсия» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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