«Валенсия» решает, купить Дениса Черышева или Дениса Суареса

«Валенсия» рассматривает две кандидатуры на усиление средней линии. Речь идет о Денисе Черышеве, принадлежащем «Вильярреалу», и хавбеке «Барселоны» Денисе Суаресе.

Препятствием на пути к трансферу каталонца может послужить его стоимость – 15 миллионов евро, но главный тренер «Валенсии» все равно хочет видеть игрока в команде. Цена россиянина Черышева – 6 миллионов.

Черышев прошлый сезон провел в «Валенсии» на правах аренды.

Вторую половину сезона-2018/19 Суарес провел в «Арсенале».

«Валенсия» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca