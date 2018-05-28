«Валенсия» и «Вильярреал» поборются за Сеска Фабрегаса

Автор: Михаил Серебряков 0

Fàbregas

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас вызвал интерес клубов испанской Примеры. И может покинуть лондонский клуб в летнее межсезонье.

Как утверждают английские СМИ, побороться за футболиста готовы «Валенсия» и «Вильярреал». Преимуществом «летучих мышей» может стать их участие в Лиге чемпионов.

В свою очередь, в «Вильярреале» уверены, что смогут предоставить хавбеку больше игрового времени. Действующий контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до лета 2019 года.

В завершившемся сезоне 31-летний полузащитник провел 32 матча в английской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Star

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