«Валенсия» и «Вильярреал» поборются за Сеска Фабрегаса

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас вызвал интерес клубов испанской Примеры. И может покинуть лондонский клуб в летнее межсезонье.

Как утверждают английские СМИ, побороться за футболиста готовы «Валенсия» и «Вильярреал». Преимуществом «летучих мышей» может стать их участие в Лиге чемпионов.

В свою очередь, в «Вильярреале» уверены, что смогут предоставить хавбеку больше игрового времени. Действующий контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до лета 2019 года.

В завершившемся сезоне 31-летний полузащитник провел 32 матча в английской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star