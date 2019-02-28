Вагнер Лав забил гол «ножницами» в матче Южноамериканского кубка

Автор: Павел Зайцев 0

Нападающий Вагнер Лав, выступающий сейчас за бразильский «Коринтианс», отметился голом в ответном матче 1/32 финала Южноамериканского кубка. Игра закончилась вничью, но в серии пенальти сильнее оказалась команда экс-форварда ЦСКА.

Вагнер Лав отправил мяч в ворота «Расинга» на 51-й минуте эффектным ударом «ножницами» после подачи от углового флажка. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1.

Гол Вагнера Лава на 51-й минуте

Первый матч между этими командами также завершился ничьей (1:1), поэтому победителя пары определили в серии пенальти. В следующую стадию розыгрыша турнира прошел «Коринтианс», чьи игроки оказались точнее в серии одиннадцатиметровых — 5:4.

34-летний бразильский нападающий Вагнер Лав перешел в «Коринтианс» в январе нынешнего года. Он достался клубу бесплатно. Контракт форварда рассчитан до конца сезона-2020. Напомним, что Вагнер Лав за свою карьеру выступал за десять клубов, а самых больших успехов добился в ЦСКА. В составе армейской команды он стал победителем Кубка УЕФА, а также трижды становился обладателем золотых медалей чемпионата России.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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