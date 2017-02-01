Вадим Евсеев возглавил «Текстильщик»

Новым главным тренером «Текстильщика» назначен Вадим Евсеев. Специалист уже приступил к первому сбору с командой.

Новым главным тренером «красно-черных» стал 41-летний специалист Вадим Евсеев. Новый наставник уже приступил к своим обязанностям: утром 1 февраля он провел первую ознакомительную тренировку. Перед ее началом президент «Текстильщика» Сергей Зобнин официально представил Вадима Валентиновича футболистам в новом качестве.

Напомним, что в среду команда в полном составе приступила к первому учебно-тренировочному сбору, который будет проходить в Иванове.

Стоит отметить, что специалист ранее уже работал в ивановском клубе старшим тренером с 2013 по 2014 годы, а затем был ассистентом главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева.

В данный момент «Текстильщик» занимает седьмое место в таблице зоны «Запад» второго дивизиона.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Текстильщика»