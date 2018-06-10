Вадим Евсеев может возглавить «Уфу»

«Уфа», похоже, определилась с главным тренером команды. Вадим Евсеев – основной кандидат на пост главного тренера башкирской команды.

По информации СМИ, стороны очень близки к подписанию контракта. В минувшем сезоне Евсеев работал с «Амкаром». Пермский клуб, скорее всего, прекратит существование в ближайшее время.

Напомним, ранее командой руководил Сергей Семак, под руководством которого «Уфа» заняла шестое место в минувшем сезоне и пробилась в Лигу Европы. Семак в конце мая возглавил «Зенит».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Нобеля Арустамяна