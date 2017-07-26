В женском чемпионате Мексики прописан запрет запрет на беременность и гомосексуализм

Организация FARE, выступает против расизма и ксенофобии в футболе. Она раскритиковала некоторые правила впервые стартующей в этом году мексиканской женской лиги.

Опубликованы детали контрактов 16 клубов с футболистками. Клубы требуют у игроков заверение, что они не забеременеют во время действия контракта. Также в мексиканской женской лиге наложен запрет на гомосексуальные отношения между футболистками.

Установленный потолок зарплат составил 112 евро в месяц.

Фото: Global Look Press

Источник: Fare

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»