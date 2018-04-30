В Уругвае болельщик одолжил вратарю свою футболку

Матч 14-го тура уругвайской примеры между «Пеньяролем» и «Прогресо» оказался под угрозой срыва. Но болельщик нашел способ решить эту проблему.

Когда судьи обнаружили, что голкипер «Пеньяроля» Кевин Доусон собирается играть в черной футболке. Поскольку форма арбитров была такого же цвета, они потребовали, чтобы клуб заменил вратарскую экипировку, но выяснилось, что футболок другой расцветки у «черно-золотых» нет.

На помощь пришел болельщик «Пеньяроля», который сидел на трибуне во вратарском свитере своей любимой команды оранжевого цвета с «единицей» на спине. Без всяких раздумий он отдал его Доусону и вернулся на свое место.

Подвиг фаната не оценили судьи — посовещавшись и решив не создавать опасный прецедент, они переоделись в лазурные майки и разрешили Доусону остаться в черном.

Настрой вратаря и команды эта заминка не сбила – «Пеньяроль» одержал минимальную победу 1:0.

Фото: Global Look Press

Источник: En Una Baldosa