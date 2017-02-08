В «Томи» не уверены, что с клуба снимут запрет на регистрацию футболистов

Вопрос снятия с «Томи» запрета на регистрацию новых игроков текущей зимой остается открытым. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Руслан Киселев.

«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона, из-за чего РФС наложил на клуб запрет на регистрацию новых игроков. В то же время клуб покинули почти все игроки, выступавшие за команду в первой части сезона. Если клуб до конца трансферного окна в России (закрывается в ночь на 25 февраля) не сможет снять запрет, команде придется обходиться теми игроками, которые остались в команде, и футболистами молодежного состава клуба.

«Не могу это утвердительно сказать, все зависит от количества финансов, которое мы получим. Сейчас стадия оформления документов, после чего начнутся выплаты. Пока не знаю, когда будет решен вопрос», — ответил Руслан Киселев на вопрос, сможет ли быть снят запрет с «Томи» до конца трансферного окна.

«Томь» после 17 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата с девятью очками. В понедельник заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев заявил журналистам, что клуб в любом случае не сможет найти деньги для выступления команды в премьер-лиге в будущем сезоне. По его словам, задача клуба — играть в ФНЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС