В случае возобновления тренерской карьеры Гус Хиддинк пригласит в свою команду Олега Шатова

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Хиддинк

Голландский специалист Гус Хиддинк может возобновить карьеру тренера в одном из европейских чемпионатов. Стало известно имя игрока, которого Хиддинк готов приобрести в свою новую команду.

По сообщениям СМИ, в услугах Гуса заинтересовано руководство «Лестера». Экс-тренер сборной России собирается позвать в клуб полузащитника «Зенита» Олега Шатова. 26-летний хавбек поссорился с тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу и получает мало игровой практики в петербургской команде.

Ранее Хиддинк и Шатов уже работали вместе. В сезоне 2012/13 футболист выступал под руководством голландца в «Анжи».

Фото: Global Look Press

Источник: Life

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