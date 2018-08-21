В Перу футболиста арестовали прямо во время матча

Матч Кубка Перу между командами «Юнион Кимбири» и «Спорт Хуанта» обещал стать типичным матчем в южной Америке, коих и много. И никогда бы он не попал в спортивные новостные ленты за приделами страны. Однако случилось в нем крайне неординарное событие, о котором теперь говорят во всем мире, и не только футбольном.

Посреди матча нападающего «Юнион Кимбири» Сезара Монтальво неожиданно увели с поля. Причем не кто-нибудь, а представители правоохранительных органов. Футболиста обвинили в краже личности, что кажется еще более удивительным. Оказалось Монтальво был зарегистрирован под чужими именем и фамилией в течение двух лет. Выяснилось настоящее имя игрока — футболиста зовут Хосе Контрерас.

Контрерас открестился от обвинений в преступлении.

«Я футболист, а не преступник», — заявил форвард представителям полиции.

Матч был прерван при счете 2:0 в пользу «Спорт Хуанта» и так и не был доигран. Команда автоматически квалифицировалась в следующий раунд турнира, а «Юнион Кимбири» присудили техническое поражение.

Забавное совпадение или нет, но в Перу есть киноактер, которого зовут Сесар Монтальво.

Фото: Youtube

Источник: The Sun