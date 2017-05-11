В Москве выберут хозяина чемпионата мира по футболу 2026 года

Конгресс ФИФА в Бахрейне утвердил предложение о выборе хозяина чемпионата мира по футболу 2026 года на конгрессе в Москве, который состоится в июне 2018 года.Напомним, что на ЧМ-2026 впервые будут участвовать 48 команд.

Также конгресс ФИФА установил, что до 11 августа члены КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна), КОНМЕБОЛ (Южная Америка) и ОФК (Океания) могут подавать заявки.

Федерации США, Канады и Мексики в апреле объявили о подаче совместной заявки на проведение турнира в 2026 году. Фото: Global Look Press

Источник: ФИФА