В «Манчестер Сити» уверены, что подпишут Алексиса Санчеса зимой

Автор: Владимир Шевелев 0

Алексис Санчес

В «Арсенале» грядут перемены. Хавбек «канониров» Алексис Санчес, вероятно, зимой покинет клуб.

Как утверждает источник, чилийца подпишет «Манчестер Сити». Манкунианцы уверены, что им удастся подписать Санчеса, игроки «Арсенала» также считают, что полузащитнику позволят уйти.

Санчес с 1 января получит право вести переговоры о своем переходе в другой клуб летом, поскольку он не будет продлевать соглашение с «Арсеналом», срок действия истекает 30 июня.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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