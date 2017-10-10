В «Манчестер Сити» уверены, что подпишут Алексиса Санчеса зимой

В «Арсенале» грядут перемены. Хавбек «канониров» Алексис Санчес, вероятно, зимой покинет клуб.

Как утверждает источник, чилийца подпишет «Манчестер Сити». Манкунианцы уверены, что им удастся подписать Санчеса, игроки «Арсенала» также считают, что полузащитнику позволят уйти.

Санчес с 1 января получит право вести переговоры о своем переходе в другой клуб летом, поскольку он не будет продлевать соглашение с «Арсеналом», срок действия истекает 30 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»