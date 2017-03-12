В Лондоне сотни фанатов «Арсенала» провели акцию против Арсена Венгера

Накануне на одной из улиц Лондона сотни болельщиков «Арсенала» после домашней победы над «Линкольн Сити» (5:0) в 1/4 финала Кубка Англии провели акцию протеста против главного тренера команды Арсена Венгера. Болельщики призвали французского специалиста оставить свой пост и не продлевать контракт.

Соглашение со специалистом истекает грядущим летом. Отметим, что подобная акция проводится в текущем сезоне уже не в первый раз.

Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. За это время он с командой трижды становился чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Кубок страны и шесть раз Суперкубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат