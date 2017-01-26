В конце февраля «Крестовский» может принять рок-концерт

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Крестовский

На петербургском стадионе «Крестовский» планируют провести массовое мероприятие. Об этом сообщают отечественные СМИ.

«Возможно, 22 февраля на стадионе «Крестовский» будет проведено тестовое мероприятие. На арену впустят 30 000 человек. Пока никакой точной информации нет, ведь проект только разрабатывается. Скорее всего, это будет рок-концерт. Дата может поменяться, но мероприятие пройдет в феврале», — заявила пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Елена Михина.

На данный момент практически все строительные работы на стадионе заврешены. Ввод арены в эксплуатацию был запланирован на март.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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