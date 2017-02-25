В качестве замены Антуану Гризманну «Атлетико» планирует прибрести Александра Ляказетта

Мадридский «Атлетико» уже ищет замену нападающему Антуану Гризманну, который может покинуть команду летом. Стало известно имя потенциального новичка испанцев.

Французский форвард «Лиона» Александр Ляказетт может перейти в «Атлетико» ближайшим летом. Возможная сумма трансфера 25-летнего игрока в столичный клуб — 70 миллионов евро. В текущем сезоне Ляказетт провел за «львов» 21 игру и забил 21 гол.

Напомним, СМИ сообщают о планируемом переходе Гризманна в английский «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы заплатить за Антуана около 100 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph