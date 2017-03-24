В Исландии из-за бури был сорван матч

Порой погода вмешивается в футбол по-настоящему. На гордом острове знают об этом не понаслышке.

Матч Кубка исландской лиги между командами «Фрам» и «Брейдаблик» был прерван из-за сильной снежной бури. Участники встречи пытались продолжать игру, но им пришлось покинуть поле на 70-й минуте.

Большинство футболистов сразу отправились в раздевалки при счёте 1:0 в пользу «Брейдаблика», однако некоторые пытались переждать непогоду на скамейке запасных.

Fram vs. Breiðablik stöðvaður eftir 70 mín #fótbolti pic.twitter.com/Y8xq2Bem6T — Atli Gunnar Guðm (@atligunnar) March 23, 2017

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Атли Гуннара