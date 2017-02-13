В Бразилии застрелили болельщика «Ботафого»

«Ботафого» — «Фламенго», главное дерби Рио, стало по-настоящему кровавым. Столкновения фанатов до игры закончились смертью поклонника хозяев.

В связи в забастовкой полицейских в Рио-де-Жанейро, за досмотр и порядок вокруг стадиона отвечала служба безопасности «Ботафого». Представители «Ботафого» пытались отменить игру в связи с недостатком охраны для игры такой важности. Вместо обычных 160-180 полисменов, на игре работало лишь 52. Руководство «Ботафого» взяло с собой 300 человек из частной охраны — на 70% больше, чем обычно. Этого было мало – и «торседорес» непримиримых соперников получили возможность выяснять отношения почти в любом районе города.

Первые трения начались на пересечении улиц около стадиона. Когда полиция подоспела, стычка переросла в большую драку: летали бутылки, стулья из ближайших баров, камни. Полиция разогнала дерущихся слезоточивым газом и резиновыми пулями.

За час до игры началась еще одна потасовка. Около входа для болельщиков хозяев проехала машина, из которой понеслась очередь выстрелов. Один из фанатов погиб на месте. Всего пострадало восемь человек: четверо уже отпущены домой, еще четверо находятся в больнице (двое в тяжелом состоянии).

Арестовано трое человек, хотя в потасовках участвовало более сотни человек.

Игра все же состоялась и закончилась победой «Фламенго» 2:1.

Фото: Global Look Press

Видео: Youtube

Источник: Globo.com