В «Боруссии» подтвердили, что Обамейянг останется в клубе

Автор: Евгений Морозов 0

Обамеянг

В дортмундской «Боруссии» подтвердили, что нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг не перейдет в другой клуб. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

«Мы считаем летнее трансферное окно закрывшимся для нас. Иначе время для предсезонной подготовки было бы для нас слишком коротким», — говорит  Цоркк.

Ранее появилась информация, согласно которой габонский футболист согласен пойти на понижение оклада, чтобы выступать за «Милан».

Кроме того, СМИ сообщили, что Обамейянг попал в сферу интересов «Челси».

Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport1.de

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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