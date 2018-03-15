В «Барселоне» считают, что Андрес Иньеста летом перейдет в китайский клуб

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста можно продолжить карьеру в Китае. Игрок примет решение весной.

В каталонском клубе серьезно полагают, что футболист может уйти из «Барсы» по окончании этого сезона. Руководство находится в отличных отношениях с Иньестой и не будет протестовать против любого его решения.

Ранее было известно об интересе к Иньесте со стороны китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Отмечалось, что испанцу могут предложить годовой оклад в размере € 35 млн. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» опроверг эту информацию.

В нынешнем сезоне Иньеста сыграл в 21 матче, в которых забил один гол и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport