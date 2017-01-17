В 2020 году может состояться турнир с участием сборных Южной и Северной Америки

Футбольные чиновники в Южной и Северной Америке обсуждают идею создания нового регионального турнира. С 2020 года планируется введение Панамериканского чемпионата.

Местные руководители, ответственные за проведение Кубка КОНКАКАФ (сборные Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна) каждые два года, планируют организовать и проводить (вероятно, с 2020 года) раз в четыре года Панамериканский турнир с участием лучших сборных двух континентов.

Юбилейный Кубок Америки принес примерно 400 миллионов долларов, что в четыре раза больше доходов Кубка КОНКАКАФ.

Общий турнир с участием сборных Южной, Центральной, Северной Америки и стран Карибского бассейна мог бы принести доходы в размере 1 миллиарда долларов.

Фото: Global Look Press

Источник: Bloomberg