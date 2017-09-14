Утверждена процедура жеребьевки ЧМ-2018

Организационный комитет соревнований ФИФА утвердил процедуру жеребьевки ЧМ-2018. Она пройдет 1 декабря в Москве.

Все команды попадут в корзины с 1-й по 4-ю в соответствии со спортивным принципом, при этом в каждую корзину войдут по восемь сборных. Таким образом, команды будут распределены по корзинам на основании Мирового рейтинга ФИФА, опубликованного в октябре 2017 года, в порядке убывания, при этом семь команд с наивысшим рейтингом, а также Россия как хозяйка турнира попадут в корзину 1.

Принципы жеребьевки по группам остаются прежними, поэтому в одну группу не может более одной команды от конфедерации, за исключением УЕФА, которая может иметь две команды в одной группе. Формирование групп: восемь групп по четыре команды получат обозначения от A до H; восемь команд из каждой корзины будут распределены по восьми разным группам, так что в каждой группе будет по одной команде из каждой корзины.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»