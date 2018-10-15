Усэйн Болт:«Допинг-тесты? О чем вы, я еще не стал профессиональным футболистом»

Бывший спринтер недоумевает по поводу требований к себе. Он считает, что пока не является настоящим футболистом.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, недавно начавший футбольную карьеру и в настоящий момент выступающий за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», выразил удивление в связи с требованием антидопингового агентства Австралии пройти допинг-тесты.

«Итак, ребята, я ушел из легкой атлетики в надежде стать футболистом, но посмотрите на это. Как я могу сдавать допинг-тесты сейчас? Я ведь еще даже не стал профессиональным футболистом. Серьезно.

Я спросил, почему мне присылают уведомление о тесте, хотя я еще не подписал контракта с клубом. И мне ответили, что я спортсмен высшего уровня и поэтому должен проходить проверки. Что ж, ладно», — написал ямаец в своих соцсетях.

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram Усэйна Болта