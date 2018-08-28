Усэйн Болт дебютирует в составе австралийского футбольного клуба 31 августа

Усэйн Болт подписал с «Сентрал Кост Маринерс» контракт, по условиям которого австралийская команда достигнет полноценного соглашения с ямайцем по итогам восьминедельного тренировочного периода. 31 августа Болт выйдет на поле в контрольном матче против «Сентрал Кост Селект».

«Конечно, я буду нервничать. Это будет совсем иначе, нежели в благотворительных матчах, в которых я участвовал. Мне кажется, я буду много ошибаться, но я хочу сделать так, чтобы я мог гордиться собой после игры.

Я не привык набирать скорость и резко останавливаться, делать рывки. Это сложно, но это часть обучения и работы»

Ожидается, что на первую игру спринтера придут 10-12 тысяч болельщиков, что во много раз превышает среднюю посещаемость матчей «Сентрал Кост Маринерс».

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters