Уругвайский форвард Абель Эрнандес может перейти в ЦСКА

Бывший форвард «Халла» Абель Эрнандес ведет переговоры с ЦСКА. Об этом рассказал Пабло Бентанкур, агент уругвайского нападающего.

«ЦСКА действительно предложил Абелю новый контракт на три года. Он гораздо лучше в финансовом плане, чем был до этого. Могу сказать, что мы очень близки к подписанию соглашения», – сказал агент.

В прошлом сезоне 27-летний уругвайский футболист провел в английском Чемпионшипе 10 матчей, забил 8 мячей и сделал одну результативную передачу.

Первую половину сезона Эрнандес работал под руководством Леонида Слуцкого, бывшего тренера ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»