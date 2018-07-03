Уругвайский форвард Абель Эрнандес может перейти в ЦСКА

Автор: Владимир Шевелев 0

Абель Эрнандес

Бывший форвард «Халла» Абель Эрнандес ведет переговоры с ЦСКА. Об этом рассказал Пабло Бентанкур, агент уругвайского нападающего.

«ЦСКА действительно предложил Абелю новый контракт на три года. Он гораздо лучше в финансовом плане, чем был до этого. Могу сказать, что мы очень близки к подписанию соглашения», – сказал агент.

В прошлом сезоне 27-летний уругвайский футболист провел в английском Чемпионшипе 10 матчей, забил 8 мячей и сделал одну результативную передачу.

Первую половину сезона Эрнандес работал под руководством Леонида Слуцкого, бывшего тренера ЦСКА.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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