УПЛ могут расширить до 16 клубов

В УПЛ в ближайшее время снова могут начать выступать 16 клубов вместо нынешних двенадцати. Ранее «Шахтер» предложил изменить формат УПЛ в следующем сезоне.

Президент украинской профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров сообщил, что процесс аттестации сейчас проходят ровенский «Верес», черниговская «Десна», мариупольский «Ильичевец», харьковский «Гелиос» и «Арсенал-Киев».

Все пять команд первой лиги планируют получить аттестат на соответствие требованиям премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: «Плюс Спорт»