УПЛ могут расширить до 16 клубов

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

В УПЛ в ближайшее время снова могут начать выступать 16 клубов вместо нынешних двенадцати. Ранее «Шахтер» предложил изменить формат УПЛ в следующем сезоне.

Президент украинской профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров сообщил, что процесс аттестации сейчас проходят ровенский «Верес», черниговская «Десна», мариупольский «Ильичевец», харьковский «Гелиос» и «Арсенал-Киев».

Все пять команд первой лиги планируют получить аттестат на соответствие требованиям премьер-лиги.

Фото: Global Look Press
Источник: «Плюс Спорт»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

50 песен футбола. Часть 9. Зарубежное диско

Дарио Срна

Дарио Срна: «Я остаюсь в «Шахтере»

Джозеф Палмер: «Шахтер стремится быть основным клубом Восточной Европы»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 