Уникальный алмаз назовут именем Игоря Акинфеева

Автор: Михаил Серебряков 0

Акинфеев

4 июля в Архангельской области был добыт уникальный алмаз массой 0,5 карата, который по внешнему виду напоминает футбольный мяч. Как сообщила крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, камень будет назван «Игорь Акинфеев» в честь капитана ЦСКА и сборной России. 

«Несмотря на маленький размер, это уникальная находка.

Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые.

Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале», — сказал генеральный директор компании Сергей Иванов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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