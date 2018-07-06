Уникальный алмаз назовут именем Игоря Акинфеева

4 июля в Архангельской области был добыт уникальный алмаз массой 0,5 карата, который по внешнему виду напоминает футбольный мяч. Как сообщила крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, камень будет назван «Игорь Акинфеев» в честь капитана ЦСКА и сборной России.
«Несмотря на маленький размер, это уникальная находка.
Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые.
Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале», — сказал генеральный директор компании Сергей Иванов.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»