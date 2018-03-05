Унаи Эмери: «Я хочу играть против лучшего состава «Реала»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответной игры против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанец уверен в силах своей команды.

«Я хочу сыграть против сильнейшего состава «Реала».

Это один из самых важных матчей сезона, уникальный момент как для болельщиков «ПСЖ», так и для всей Франции. Это отличная возможность сделать шаг вперед.

Ди Мария готов играть, он знает, что такое Лига чемпионов. Мотта и Ласс тоже готовы, у них обоих есть опыт, так что выбор будет для меня легким», – сказал Эмери.

Напомним, ответная встреча состоится в Париже 6 марта на стадионе «Парк де Пренс».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Унаи Эмери

Унаи Эмери: «С таким результатом тяжело смириться»

Real-PSG

Мадрид празднует победу, а Роналду ставит новые рекорды

Zinédine Zidane

Зинедин Зидан: «Работа главным тренером «Реала» особенно изнурительна»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 