Унаи Эмери: «Я хочу играть против лучшего состава «Реала»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответной игры против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанец уверен в силах своей команды.

«Я хочу сыграть против сильнейшего состава «Реала».

Это один из самых важных матчей сезона, уникальный момент как для болельщиков «ПСЖ», так и для всей Франции. Это отличная возможность сделать шаг вперед.

Ди Мария готов играть, он знает, что такое Лига чемпионов. Мотта и Ласс тоже готовы, у них обоих есть опыт, так что выбор будет для меня легким», – сказал Эмери.

Напомним, ответная встреча состоится в Париже 6 марта на стадионе «Парк де Пренс».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca