Унаи Эмери не покинет «ПСЖ» после вылета из Лиги чемпионов

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Унаи Эмери

Руководство французского «ПСЖ» высказалось насчет будущего Унаи Эмери в команде. Главный тренер продолжит свою работу с парижанами.

Владельцы «ПСЖ» не видят поводов для увольнения испанского наставника прямо сейчас. Французы считают, что Эмери сможет добиться успехов в клубе по истечении некоторого времени.

Напомним, вчера команда 45-летнего баска разгромно проиграла в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоне» — 1:6. «Горожане» не сумели пройти в четвертьфинал, победив каталонцев в первой игре со счетом 4:0.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

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Дмитрий Темников
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