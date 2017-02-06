Унаи Эмери может возглавить «Рому»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может занять аналогичную должность в «Роме». 45-летний специалист рассматривается руководством римлян в качестве приоритетного варианта замены Лучано Спаллетти.

«Рома» рассматривает альтернативные варианты на случай расставания с главным тренером команды Лучано Спаллетти, чей контракт заканчивается ближайшим летом.

Сообщается, что приоритет римлян – Унаи Эмери (ПСЖ). Кроме того, рассматриваются кандидатуры Эусебио Ди Франческо («Сассуоло») и Марко Джампаоло («Сампдория»).

Ранее сообщалось, что Спаллетти, в свою очередь, интересуются «Ювентус» и «Интер».

После 22 матчей «Рома» занимает в таблице чемпионата Италии 3-е место, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 7 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Calcioweb