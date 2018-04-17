Унаи Эмери: «Мне нравится «Реал Сосьедад», определенно хотел бы там поработать»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери выразил желание поработать в «Реале Сосьедад». Специалист является воспитанником испанского клуба.

«Мне всегда нравился «Реале Сосьедад». Он занимает важное место в моем сердце: я провел в этом клубе 10 лет и именно там вырос. Определенно хотел бы поработать там.

Сейчас «ПСЖ» становится все сильнее, успешно выступает в чемпионате Франции, и у нас есть стремление завоевать европейские трофеи в будущем сезоне», — сказал Эмери.

Напомним, срок действия контракта испанского наставника с парижанами истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что клуб не планирует заключать новое соглашение со специалистом.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana