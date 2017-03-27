Умер бывший футболист и функционер «Зенита» Владимир Казаченок

На 65-м году жизни скончался экс-футболист «Зенита», заслуженный тренер России Владимир Казаченок. С 2014 года он работал директором учебно-тренировочного центра академии санкт-петербургского клуба.

«Кумир ленинградских любителей футбола, Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. Исключительно напористый, по-спортивному злой и заводной, он таранил оборону соперника, умело прикрывая мяч мощным корпусом, финтя и петляя, но при этом всегда был нацелен только на ворота. В начале 1980-х годов вся атака «Зенита» была заточена под Казаченка, под его умение взять на себя ответственность за завершение стараний своих партнёров, он главная и одно время даже едва ли не единственная ударная сила команды.

Плачу……..Ты дал мне очень много….люблю тебя….Светлая память Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Мар 26 2017 в 2:35 PDT

Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за «Зенит» он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником. В составе сине-бело-голубых форвард провел 219 матчей и забил 78 мячей. В 1980 году Казаченок вместе с «Зенитом» стал бронзовым призером чемпионата СССР. Вошел в «Клуб Григория Федотова», забив за карьеру 104 гола. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве».

Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича», — информирует пресс-служба «Зенита».

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: официальный сайт «Зенита»