На 65-м году жизни скончался экс-футболист «Зенита», заслуженный тренер России Владимир Казаченок. С 2014 года он работал директором учебно-тренировочного центра академии санкт-петербургского клуба.
«Кумир ленинградских любителей футбола, Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. Исключительно напористый, по-спортивному злой и заводной, он таранил оборону соперника, умело прикрывая мяч мощным корпусом, финтя и петляя, но при этом всегда был нацелен только на ворота. В начале 1980-х годов вся атака «Зенита» была заточена под Казаченка, под его умение взять на себя ответственность за завершение стараний своих партнёров, он главная и одно время даже едва ли не единственная ударная сила команды.
Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за «Зенит» он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником. В составе сине-бело-голубых форвард провел 219 матчей и забил 78 мячей. В 1980 году Казаченок вместе с «Зенитом» стал бронзовым призером чемпионата СССР. Вошел в «Клуб Григория Федотова», забив за карьеру 104 гола. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве».
Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича», — информирует пресс-служба «Зенита».
Фото: официальный сайт «Зенита»
Источник: официальный сайт «Зенита»
One thought on “Умер бывший футболист и функционер «Зенита» Владимир Казаченок”
Я не видел игры Владимира Александровича, лучшие его годы прошли до того, как я родился. Мне Казачёнок запомнился как тренер «Динамо Спб». В середине сезона-2003 он принял команду вместо Олега Долматова. Тот сезон «бело-голубые» завершили на почётном 5-м месте (в первой лиге). Следует отметить, что ему удалось реанимировать для большого футбола Александра Панова. Как бывший нападающий, Казачёнок дал своему земляку ряд дельных советов, и герой «Стад де Франс» стал лучшим бомбардиром турнира, получив после его окончания приглашение в «Торпедо». В итоге Панов провёл в команде Владимира Алёшина ещё несколько неплохих сезонов. Если бы не Владимир Александрович, этого бы не было. Кроме того, можно вспомнить, что ушедший от нас специалист очень переживал, когда белорусский форвард Дмитрий Огородник не успевал замкнуть фланговые прострелы.