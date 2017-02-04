Украинский защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи». Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летний футболист будет выступать за махачкалинцев до конца сезона-2017/18.

«Чемпионат» в январе сообщал, что Белый, являющийся воспитанником донецкого «Шахтера», находится на просмотре в «Анжи».

Белый ранее играл за «Шахтер-2» и «Шахтер-3», алчевскую «Сталь» и луганскую «Зарю», а его последним клубом был хорватский «Хайдук».

Будучи футболистом юношеской сборной Украины стал чемпионом Европы 2009 года среди юношей до 19 лет. Фото: официальный сайт ФК «Анжи»

Источник: официальный сайт ФК «Анжи»