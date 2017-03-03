Украинский футболист считает недопустимым играть в России

Защитник Артем Федецкий признался, что летом отклонил предложение от российского клуба с зарплатой в 1,8 млн €. Сейчас он выступает в Бундеслиге за «Дармштадт».

«В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали – 1,8 млн € за сезон. Я уже говорил, что все мы понимаем, кто заварил эту кашу, которая происходит в Украине. Развитие карьеры в России для меня недопустимо».

В нынешнем сезоне 31-летний Федецкий провел 13 игр за «Дармштадт» и сделал один голевой пас.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribuna.com