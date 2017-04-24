Уго Льорис: «Игроки «Челси» — такие же люди»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Льорис

Голкипер английского «Тоттенхэма» Уго Льорис оценил шансы своей команды на победу в АПЛ. Также француз прокомментировал вылет «шпор» из Кубка Англии после игры с «Челси».

«Мы знаем, что у команды Антонио Конте есть преимущество. Но все в нашем клубе верят в успех до конца. Мы знали, что поражение от «Челси» в полуфинале национального Кубка (2:4) может повлиять на оставшуюся часть сезона. Но в футболе всегда нужно верить, потому что тут все возможно.

Мы продолжим упорно трудиться и постараемся добывать еще больше побед. А дальше все зависит не только от нас. Ведь игроки «Челси» — такие же люди», — заявил 30-летний вратарь.

За 6 туров до окончания первенства «Тоттенхэм» идет на втором месте. Отставание от лидирующих «аристократов» — 4 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ван Гал, что слухи, связывающие Моуринью и «Манчестер Юнайтед» — это настоящий скандал

Мартин Шкртел: «Летом хотел уйти из Ливерпуля»

Дуайт Йорк: «Я выдвину свою кандидатуру на пост главного тренера «Астон Виллы»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 