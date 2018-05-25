«Уфа» интересуется бывшим нападающим миланского «Интера»

«Уфа» проявляет интерес к экс-форварду миланского «Интера» Денису Алибеку. Сейчас он является игроком «Стяуа».

Румынский форвард летом покинет команду из-за ссоры с президентом клуба. Стоимость выкупа игрока составляет € 1,7 млн.

Ранее агент нападающего подтвердил, что к его клиенту проявляют интерес несколько команд российской Премьер-Лиги, а также команды из Турции и Англии.

В минувшем сезоне Денис Алибек в 27 матчах за «Стяуа» забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что «Уфа» в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Gazeta Sporturilor