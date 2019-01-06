Уэйна Руни задержали в США в декабре за нецензурную брань и появление на публике в нетрезвом виде

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни в декабре попал в американскую полицию. Под стражу его помещать не стали.

Футболиста задержали в Мэриленде за появление на публике в нетрезвом виде и нецензурную брань в общественном месте.

Англичанин был оштрафован.на 25 фунтов и возместил издержки в размере 91 фунта. Инцидент произошел 16 декабря.

Напомним, что Руни недавно получил в Великобритании 15-месячный запрет на вождение из-за того, что его остановили за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky