Уэйна Руни задержали в США в декабре за нецензурную брань и появление на публике в нетрезвом виде

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни в декабре попал в американскую полицию. Под стражу его помещать не стали.
Футболиста задержали в Мэриленде за появление на публике в нетрезвом виде и нецензурную брань в общественном месте.
Англичанин был оштрафован.на 25 фунтов и возместил издержки в размере 91 фунта. Инцидент произошел 16 декабря.
Напомним, что Руни недавно получил в Великобритании 15-месячный запрет на вождение из-за того, что его остановили за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky