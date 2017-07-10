Уэйн Руни: «Я готов к новым вызовам»

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни провел первую пресс-конференцию после возвращения в ливерпульский клуб из «Манчестер Юнайтед». Он поделился своими мыслями о грядущем сезоне.

«Чувствую себя отлично. Был очень рад утром встретиться с новыми партнёрами по команде. Думаю, это отличное время для меня и для «Эвертона». Верим, что этот год получится замечательным. Мы хотим продолжать движение вперёд и принести клубу трофеи.

На какой позиции я буду играть? Тренер посмотрит на меня во время тренировок и примет решение на основе этого. «Эвертон» не станет для меня домом престарелых. Я хочу играть, побеждать и добиваться успеха в этом клубе. Я готов к новым вызовам».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»