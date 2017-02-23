Уэйн Руни продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий английского «МЮ» Уэйн Руни заявил о своем будущем в команде. Об этом стало известно сегодня.

31-летний игрок рассказал, что останется в клубе из Манчестера. Руни не согласился переезжать в команды китайской Суперлиги и намерен продлить контракт с «красными дьяволами».

По данным СМИ, Уэйном интересовались сразу два клуба с Дальнего Востока. «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань» были готовы подписать контракт с английским форвардом в зимнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express