Уэйн Руни продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руни

Нападающий английского «МЮ» Уэйн Руни заявил о своем будущем в команде. Об этом стало известно сегодня. 

31-летний игрок рассказал, что останется в клубе из Манчестера. Руни не согласился переезжать в команды китайской Суперлиги и намерен продлить контракт с «красными дьяволами».

По данным СМИ, Уэйном интересовались сразу два клуба с Дальнего Востока. «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань» были готовы подписать контракт с английским форвардом в зимнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express

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