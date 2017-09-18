Уэйн Руни о вождении в нетрезвом виде: «Хочу публично извиниться за мою непростительную нехватку ответственности»

Автор: Евгений Морозов 0

Руни

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни выступил с заявлением относительно ситуации с вождением в нетрезвом виде. Руни 1-го сентября был остановлен за рулем машины, в которой он ехал с вечеринки.

«Хочу публично извиниться за мою непростительную нехватку ответственности в этой ситуации. Это совершенно неправильно.

Я уже извинился перед семьей, тренером, руководством и всеми в «Эвертоне». Сейчас я хочу извиниться перед болельщиками и теми, кто поддерживает меня на протяжении моей карьеры.

Конечно, я принимаю наказание суда и надеюсь, что смогу отчасти извиниться общественными работами», – говорится в заявлении Руни.

 

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Уэйна Руни

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Уэйн Руни

Уэйн Руни завершил карьеру в сборной Англии

Руни

Уэйн Руни арестован за вождение в нетрезвом виде

Руни

Уэйн Руни будет оштрафован «Эвертоном» на 325 тысяч фунтов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 