Уэйн Руни о вождении в нетрезвом виде: «Хочу публично извиниться за мою непростительную нехватку ответственности»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни выступил с заявлением относительно ситуации с вождением в нетрезвом виде. Руни 1-го сентября был остановлен за рулем машины, в которой он ехал с вечеринки.

«Хочу публично извиниться за мою непростительную нехватку ответственности в этой ситуации. Это совершенно неправильно.

Я уже извинился перед семьей, тренером, руководством и всеми в «Эвертоне». Сейчас я хочу извиниться перед болельщиками и теми, кто поддерживает меня на протяжении моей карьеры.

Конечно, я принимаю наказание суда и надеюсь, что смогу отчасти извиниться общественными работами», – говорится в заявлении Руни.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Уэйна Руни