Уэйн Руни может вернуться в клуб детства

Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман заинтересован в форварде «МЮ» Уэйне Руни. По его мнению, возвращение в родной клуб должно пойти ему на пользу.

«Думаю, Руни сможет играть на высочайшем уровне еще два или три года. Он, конечно, усилил бы «Эвертон», и мы были бы очень рады видеть его у себя».

Информация о возможном возращении 31-летнего Руни в «Эвертон» появляется уже не в первый раз. По словам защитника «ирисок» Фила Джагелки, сам форвард не возражает против подобного развития событий.

Уэйн Руни – воспитанник «Эвертона». За «синих» он провел 67 матчей в АПЛ и забил 15 голов. В «Манчестер Юнайтед» он перешел в 2004 году за 25 миллионов фунтов. В феврале сообщалось о серьезном интересе к футболисту из Китая, но форвард предпочел остаться в Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports