УЕФА разрешил продавать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона-2018/19

Автор: Евгений Морозов 0

УЕФА

УЕФА внесла поправки в регламент. Со следующего сезона организаторы матчей смогут продавать алкогольные напитки во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее фанатам запрещалось покупать алкоголь в каком-либо виде на территории стадиона и в его окрестностях.

«Организатор матча имеет право продавать и распространять алкоголь на стадионе и в относящихся к нему окрестностях только в рамках национального и местного законодательства», – говорится в обновленной статье 36 регламента УЕФА по безопасности и правопорядку.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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