УЕФА против Смолова и «Шахтера», президента «Ювентуса»могут отстранить от футбольной деятельности. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 сентября.

1. Прокуратура требует отстранить президента «Ювентуса» на 2,5 года от футбольной деятельности за махинации с билетами

Глава туринского клуба обвиняется в нарушении двух статей Кодекса спортивной юстиции.

2. УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Шахтера»

Рассматривается инциндент в матче первого тура Лиги чемпионов с «Наполи».

3. Леонид Слуцкий: «Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом»

«Халл», набрав 7 очков в 7 матчах, занимает 16-е место в таблице.

4. УЕФА дисквалифицировал Федора Смолова на один матч

Дисквалификация наложена на основании протокола ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

5. Роман Бабаев: «Переход Головина может случиться уже летом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о предложениях английских клубов по трансферу полузащитника Александра Головина прошлым летом.

Фото: Global Look Press

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