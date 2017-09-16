УЕФА против Смолова и «Шахтера», президента «Ювентуса»могут отстранить от футбольной деятельности. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Федор Смолов против Црвены звезды

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 сентября.

1. Прокуратура требует отстранить президента «Ювентуса» на 2,5 года от футбольной деятельности за махинации с билетами

Глава туринского клуба обвиняется в нарушении двух статей Кодекса спортивной юстиции.

2. УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Шахтера»

Рассматривается инциндент в матче первого тура Лиги чемпионов с «Наполи». 

3. Леонид Слуцкий: «Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом»

«Халл», набрав 7 очков в 7 матчах, занимает 16-е место в таблице.

4. УЕФА дисквалифицировал Федора Смолова на один матч

Дисквалификация наложена на основании протокола ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

5. Роман Бабаев: «Переход Головина может случиться уже летом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о предложениях английских клубов по трансферу полузащитника Александра Головина прошлым летом. 

 

Фото: Global Look Press

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