УЕФА предъявил обвинения «Баварии», фанаты которой бросали туалетную бумагу

УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» 7 марта и завершилась победой «Баварии» со счетом 5:1.
«Баварии» предъявлены обвинения в связи с тем, что ее болельщики бросали на поле посторонние предметы.
В начале матча фанаты мюнхенской команды начали бросать на поле туалетную бумагу, выражая протест против высоких цен на билеты.
Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит эти дела на заседании 23 марта, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА