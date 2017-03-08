УЕФА предъявил обвинения «Баварии», фанаты которой бросали туалетную бумагу

УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» 7 марта и завершилась победой «Баварии» со счетом 5:1.

«Баварии» предъявлены обвинения в связи с тем, что ее болельщики бросали на поле посторонние предметы.

В начале матча фанаты мюнхенской команды начали бросать на поле туалетную бумагу, выражая протест против высоких цен на билеты.

«Арсенал» обвиняется в появлении на поле болельщика. Этот эпизод произошел на 88-й минуте матча.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит эти дела на заседании 23 марта, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА