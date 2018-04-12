Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов, УЕФА подозревает «ПСЖ», Каряка ушел из «Амкара». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 апреля.

1. Лига чемпионов. 1/4 финала. Судья спас «Реал» от провала

Определились все участники полуфинала главного клубного турнира Европы: «Реал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Рома». Жеребьевка пройдет 13 апреля, в пятницу, в 13:00 по московскому времени

2. УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах

Парижский клуб подозревается в том, что предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах

3. Андрей Каряка ушел из «Амкара»

В пермском клубе экс-игрок «Бенфики» работал с 2015 года.

4. Хавбек хабаровского СКА дисквалифицирован на 6 матчей

Игрок нанес травму сопернику в матче против «Амкара» (0:2).

5. «Урал» продал все билеты на матч со «Спартаком»

Ожидается около 30 тысяч болельщиков.

6. Фанат поставил жену на победу «Манчестер Сити» и проиграл

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды Жозе Моуринью.

Фото: Global Look Press

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