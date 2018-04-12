Определились все участники полуфинала Лиги чемпионов, УЕФА подозревает «ПСЖ», Каряка ушел из «Амкара». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 апреля.
1. Лига чемпионов. 1/4 финала. Судья спас «Реал» от провала
Определились все участники полуфинала главного клубного турнира Европы: «Реал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Рома». Жеребьевка пройдет 13 апреля, в пятницу, в 13:00 по московскому времени
2. УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах
Парижский клуб подозревается в том, что предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах
3. Андрей Каряка ушел из «Амкара»
В пермском клубе экс-игрок «Бенфики» работал с 2015 года.
4. Хавбек хабаровского СКА дисквалифицирован на 6 матчей
Игрок нанес травму сопернику в матче против «Амкара» (0:2).
5. «Урал» продал все билеты на матч со «Спартаком»
Ожидается около 30 тысяч болельщиков.
6. Фанат поставил жену на победу «Манчестер Сити» и проиграл
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды Жозе Моуринью.
Фото: Global Look Press