УЕФА открыла дело против «Спартака», Камерун лишен Кубка Африки, «Бока Хуниорс» выступил против финала Кубка Либертадорес в Мадриде. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 ноября.

1. Премьер-лига. 16-й тур. «Рубин» и «Динамо» разошлись миром в Казани

2. Камерун лишен Кубка Африки-2019

Это сделано по причине значительных задержек при строительстве объектов для турнира.

3. УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

Решение принято по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».

4. ФИФА ограничит число аренд игроков с 2020 года

Руководство Международной федерации футбола уже согласовало введение ограничений на количество арендных соглашений за сезон и в ближайшее время введет новые правила.

5. «Бока Хуниорс» выступил против проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде

Фото: официальный сайт «Спартака»

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