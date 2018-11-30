УЕФА открыла дело против «Спартака», Камерун лишен Кубка Африки, «Бока Хуниорс» выступил против финала Кубка Либертадорес в Мадриде. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 ноября.

1. Премьер-лига. 16-й тур. «Рубин» и «Динамо» разошлись миром в Казани

2. Камерун лишен Кубка Африки-2019

Это сделано по причине значительных задержек при строительстве объектов для турнира.

3. УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

Решение принято по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».

4. ФИФА ограничит число аренд игроков с 2020 года

Руководство Международной федерации футбола уже согласовало введение ограничений на количество арендных соглашений за сезон и в ближайшее время введет новые правила.

5. «Бока Хуниорс» выступил против проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде

Фото: официальный сайт «Спартака»

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Артуро Видаль предстанет перед судом за избиение, с Павла Мамаева могут быть сняты все обвинения. Главные новости дня

Мамаев и Кокорин заработали 10,5 млн рублей, Моуринью сцепился с Сарри, «Реал» продолжает проигрывать. Главные новости дня

Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти в Санкт-Петербурге, определились пары 1/4 финала Кубка России, Павлу Мамаеву разрешили посещать спортзал в «Бутырке». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 