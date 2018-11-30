УЕФА открыла дело против «Спартака», Камерун лишен Кубка Африки, «Бока Хуниорс» выступил против финала Кубка Либертадорес в Мадриде. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 ноября.
1. Премьер-лига. 16-й тур. «Рубин» и «Динамо» разошлись миром в Казани
2. Камерун лишен Кубка Африки-2019
Это сделано по причине значительных задержек при строительстве объектов для турнира.
3. УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»
Решение принято по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».
4. ФИФА ограничит число аренд игроков с 2020 года
Руководство Международной федерации футбола уже согласовало введение ограничений на количество арендных соглашений за сезон и в ближайшее время введет новые правила.
5. «Бока Хуниорс» выступил против проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде
Фото: официальный сайт «Спартака»