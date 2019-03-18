УЕФА открыл дело в отношении Криштиану Роналду, Роман Зобнин получил перелом во время матча с «Зенитом». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 марта.
1. УЕФА открыл дело в отношении Криштиану Роналду
Португалец может быть наказан за жест, показанный им в ответном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).
2. Роман Зобнин получил перелом во время матча с «Зенитом»
Хавбек сборной России не сыграет с Казахстаном и Бельгией из-за травмы, как и его партнер по команде Илья Кутепов.
3. Лионель Месси побил рекорд Хави
Аргентинец одержал рекордное количество побед вместе с «сине-гранатовыми».
4. Эктор Эррера перейдет в мадридский «Атлетико»
Хавбек «Порту» отклонил предложение «драконов» о новом контракте и летом станет свободным агентом.Игор
5. Стали известны даты проведения оставшихся матчей РПЛ
На официальном сайте лиги появилось расписание оставшихся игр чемпионата и кубка страны.
Фото: Global Look Press