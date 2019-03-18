УЕФА открыл дело в отношении Криштиану Роналду, Роман Зобнин получил перелом во время матча с «Зенитом». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 марта.

1. УЕФА открыл дело в отношении Криштиану Роналду

Португалец может быть наказан за жест, показанный им в ответном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

2. Роман Зобнин получил перелом во время матча с «Зенитом»

Хавбек сборной России не сыграет с Казахстаном и Бельгией из-за травмы, как и его партнер по команде Илья Кутепов.

3. Лионель Месси побил рекорд Хави

Аргентинец одержал рекордное количество побед вместе с «сине-гранатовыми».

4. Эктор Эррера перейдет в мадридский «Атлетико»

Хавбек «Порту» отклонил предложение «драконов» о новом контракте и летом станет свободным агентом.Игор

5. Стали известны даты проведения оставшихся матчей РПЛ

На официальном сайте лиги появилось расписание оставшихся игр чемпионата и кубка страны.

Фото: Global Look Press

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