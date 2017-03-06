УЕФА оставил в силе дисквалификацию Романа Еременко

УЕФА отклонил апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко о сокращении срока дисквалификации. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

Заседание апелляционного комитета состоялось 2 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций.

⚡️ УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Романа Ерёменко pic.twitter.com/NAYl9NO0hJ — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) March 6, 2017

В ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил футболиста, которому 19 марта исполнится 30 лет, на два года. В допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го — даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» в Леверкузене 14 сентября.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный твиттер ЦСКА