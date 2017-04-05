УЕФА ограничил максимальный срок полномочий президента

Сегодня в Хельсинки конгресс УЕФА одобрил предложенные президентом союза Александера Чеферина реформы. Вот основные предложения, которые поддержали национальные ассоциации.
• Ограничить максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года.
• Кандидаты на выборы/перевыборы в Исполнительный комитет УЕФА должны занимать активный пост в национальных ассоциациях (президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор).
• Выделить два полноценных места в исполкоме УЕФА представителям Ассоциации европейских клубов (АЕК).
• Усилить Комитет УЕФА по управлению и соблюдению требований двумя независимыми членами дополнительно к трем действующим.
• Включить в Устав УЕФА особую статью, которая гарантирует, что города и стадионы для проведения любых турниров УЕФА выбираются абсолютно объективно посредством прозрачного процесса подачи и отбора заявок.
• Включить в Устав УЕФА особую статью, в которой этика и добросовестное управление прописаны как уставные цели УЕФА.
• Разрешить экспертам из национальных ассоциаций возглавлять комитеты УЕФА.
«Эти изменения необходимы для реформирования нашего имиджа, восстановления доверия и укрепления нашей легитимности. Этот шаг необходим для спокойного и стабильного будущего», – сказал Чеферин.
Фото: Global Look Press
Источник: uefa.org